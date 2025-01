2017 ging der frühere Küchenhersteller Alno Pleite. Zwei ehemaligen Vorstandsmitgliedern werden vor Gericht schwere Vorwürfe gemacht. Nun spricht der frühere Chef.

20.01.2025 - 14:56 Uhr

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des insolventen Küchenherstellers Alno hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen. Am zweiten Verhandlungstag am Landgericht in Stuttgart äußerte er sich ausführlich zu den verschiedenen Punkten aus der Anklage. Dem Mann und einem weiteren ehemaligen Vorstandsmitglied wird Insolvenzverschleppung, Kreditbetrug und Untreue vorgeworfen. Ein dritter Angeklagter muss sich wegen des Verdachts zur Beihilfe zur Untreue verantworten.