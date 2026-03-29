Küchenparty in Steinenbronn Teamplayer am Herd
Wo findet die beste Party statt? Natürlich in der Küche. Das Team vom Löwen in Steinenbronn hatte bei der Küchenparty am Samstag Köche aus nah und fern zu Gast
Wo findet die beste Party statt? Natürlich in der Küche. Das Team vom Löwen in Steinenbronn hatte bei der Küchenparty am Samstag Köche aus nah und fern zu Gast
Der Löwe ist der König der Tiere. Und wenn der ruft, dann kommen sie alle. So läuft es auch bei den Köchen. Marcel Hild (33) und Jessica Muschkowitz (29) haben gute Kollegen zur vierten Auflage der Küchenparty in ihr schwäbisches Wirtshaus zum Löwen am Schönbuchrand geladen. Und sie sind gerne nach Steinenbronn gereist, aus nah und fern.