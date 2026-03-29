Küchenparty in Steinenbronn: Teamplayer am Herd

Der Löwe ist der König der Tiere. Und wenn der ruft, dann kommen sie alle. So läuft es auch bei den Köchen. Marcel Hild (33) und Jessica Muschkowitz (29) haben gute Kollegen zur vierten Auflage der Küchenparty in ihr schwäbisches Wirtshaus zum Löwen am Schönbuchrand geladen. Und sie sind gerne nach Steinenbronn gereist, aus nah und fern.

„Uns verbindet die Wertschätzung gegenüber dem Produkt“ Das kreative Duo – er kocht, sie leitet den Service – ist in der Branche gut vernetzt. Marcel Hild kickt in der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Köche und er ist Mitglied bei „Freaks to Table“. Der Verein wurde vor vier Jahren von Tobias Bätz gegründet, neben Alexander Hermann Küchenchef des Restaurants Aura im fränkischen Wirsberg. In dem deutschlandweit agierenden Zirkel haben sich leidenschaftliche Produzenten, Köche und Manufakturen zusammengetan, um Wissen über Lebensmittel als Kulturgut zu teilen. „Uns verbindet die Wertschätzung gegenüber dem Produkt. Wir haben alle dasselbe Ziel: wir setzen auf Qualität und Nachhaltigkeit“, sagt Marcel Hild, der an diesem Abend das knallblaue „Freaks to Table“-Hemd trägt, und nicht sein übliches Löwen-Outfit in Dunkelgrau.

Zur Küchenparty geht’s nicht wie üblich durch den Haupteingang des Restaurants, sondern durch eine Tür an der Gebäudeseite. Auf neuen Wegen gelangt man direkt ins Allerheiligste: die Küche. Das Löwen-Rudel – wie sich die Mannschaft selbst gerne nennt – hat Platz für die Gastköche gemacht. Es gibt acht Stationen, verteilt auf das ganze Erdgeschoss. Die Gäste flanieren mit einem Glas Kessler-Sekt oder der feinen alkoholfreien Alternative aus der Manufaktur Jörg Geiger durch Bereiche, die ansonsten verschlossen sind, und schlemmen sich an den verschiedenen Stationen durch den Abend.

Ein Abend unter Freunden

„Wir wollen zeigen, dass die Gastro zusammenhält“, sagt Marcel Hild. „Es ist ein Miteinander, keine Konkurrenz.“ Und Jessica Muschkowitz ergänzt: „Wir helfen einander, schließlich haben wir alle dieselben Herausforderungen.“ Als Beispiele nennt sie die Themen Personalmangel und die derzeitige Zurückhaltung einiger Gäste wegen der unsicheren Weltlage. Wer nicht weiß, was die Zukunft bringt, verhält sich eher sparsam und geht seltener auswärts essen.

Aber wenn, dann richtig. 230 Euro kostet der Einritt zum Kulinarikfest – inklusive aller Speisen und Getränke. 130 Tickets waren verfügbar und ruck-zuck weg. Christa aus Weil im Schönbuch ist mit ihrem Mann Uwe zum zweiten Mal dabei – und findet’s großartig: „Fantastische Produkte und Köche mit Herz – was will man mehr?“

Die Küchenparty ist für die Gastköche nicht nur eine gute Gelegenheit, um einen guten Abend mit Freunden zu haben, sondern um sich zu präsentieren. Michael Bischoff zum Beispiel hat in Steinenbronn einige Gäste getroffen, die auch gerne sein Restaurant Bischoffs in Bad Urach besuchen. Ist ja schließlich nicht weit: „Ich kenne Marcel aus der Nationalmannschaft der Köche, bald sehen wir uns im Trainingslager.“ Hild spielt dort auf der Position des Verteidigers, auch Bischoff – Rückennummer 4 – wird meist in der Defensive eingesetzt. „Aber am liebsten ist mir die Ersatzbank“, sagt der 45-Jährige und lacht.

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Tobias Koch, kulinarischer Dirigent des Hotels Bachmair Weissach, ist am Tegernsee für acht Outlets zuständig – vom traditionsreichen Gasthof zur Weissach über das elegante Sushi-Restaurant Mizu bis hin zum Clubhaus Bachmair Weissach direkt am Seeufer. „Ich finde die Idee der Küchenparty toll und unterstütze das gerne. Es ist wie ein Klassentreffen und macht viel Spaß“, sagt der ursprünglich aus Düsseldorf stammende 44-Jährige.

Wildschweine mögen Liebstöckl

Philipp Heid vom Seegut Zeppelin und Hotel Maier in Friedrichshafen lobt die lockere Atmosphäre des Abends: „Ein sehr gutes Konzept, man kommt mit vielen Leuten ins Gespräch.“ Der gebürtige Westerwälder aus Ransbach-Baumbach lebt schon lange am Bodensee. Er setzt bei der Küchenparty auf Spezialitäten aus dem Land: Bäckle vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein mit Alblinsen.

Bei der letzten Küchenparty 2025 schaute er noch als Gast zu später Stunde kurz vorbei, ein Jahr später ist Timo Böckle als Protagonist mit dabei. Gemeinsam mit Tochter Emely (19) serviert er eine Kreation vom Schwarzwild. „Dazu gibt’s Kartoffelsalat mit Maggikraut. Denn Wildschweine mögen Liebstöckl“, sagt der Koch aus dem Restaurant Reussenstein in Böblingen.

Alle Köche haben für diesen Abend ihr eigenes Restaurant zurückgelassen. Wirtschaftlich lohnt sich das nicht, trotzdem sind sie gerne mit dabei. „Wenn der Marcel ruft, dann kommen wir“, sagt Anna Höhn von der Pekahuna Cooking Crew aus Weißenbrunn. Umgekehrt helfe der ja auch, wo er kann.