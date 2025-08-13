An Hitzetagen hilft die „Kühle-Orte-Karte“ des Landkreises Esslingen. Was ist dort für Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt eingetragen?

Pünktlich zur zweiten großen Hitzewelle in diesem Sommer funktioniert auch wieder die „Kühle-Orte-Karte“ des Landkreises Esslingen im Internet. Für Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt weist die Karte aktuell mehr als 40 Orte aus, an denen sich Bürger bei hohen Außentemperaturen Abkühlung verschaffen können – mit einer Ausnahme übrigens immer gratis.

Die „Kühle-Orte-Karte“ des Landkreises war vergangene Woche mehrere Tage lang nicht mehr erreichbar. Inzwischen ist das Problem jedoch behoben. Theoretisch kann die Karte fünf unterschiedliche Arten „kühler Orte“ verzeichnet: Brunnen, Trinkwasserstellen, Plätze am Wasser, generell schattige Orte im Freien und Innenräume, die man aufsuchen kann, wenn es zu heiß wird.

Bibliotheken oder auch Kirchen gefragt

Letztere sind zum Beispiel die öffentlichen Bibliotheken oder auch Kirchen, die bekanntlich immer etwas kühler sind. Auch Museen kommen in Frage. So zum Beispiel das Serigrafie-Museum Filderstadt in Plattenhardt. Hier informiert die Karte konkret darüber, dass das Museum „immer auf 20 Grad Celsius klimatisiert“ ist. Das Problem freilich: Nicht immer haben derartige Einrichtungen geöffnet. Immer zugänglich sind dagegen schattige Spielplätze wie der Spielplatz am Katzenbach in der Wiesenstraße in Bernhausen. Klickt man auf das dort befindliche Symbol auf der interaktiven Kühle-Orte-Karte, erhält man weitere Informationen. So zum Beispiel, dass der Spielplatz am Wasser liegt. Entsprechend zeigt das Symbol, das den Spielplatz markiert, blaue Wellen. Dass der Bach, wie aktuell, tatsächlich weitgehend ausgetrocknet ist, ist dort allerdings nicht vermerkt.

Noch nicht enthalten in der Karte ist überraschenderweise der kürzlich in Betrieb genommene erste Trinkbrunnen in Leinfelden-Echterdingen am Leinfelder Rathaus. Überhaupt findet sich auf der Karte weder in Leinfelden-Echterdingen noch in Filderstadt ein Symbol für „Trinkwasser“. Die verzeichneten Brunnensymbole verweisen auf Springbrunnen, die Wasser zur Abkühlung bieten, aber kein Trinkwasser liefern. In der Karte sind allerdings zahlreiche öffentliche WC-Anlagen eingetragen, wo im Notfall natürlich Trinkwasser entnommen werden kann.

Ebenfalls gut zu wissen: Bis auf einen Ort, das Freizeitbad Fildorado, sind die in der Karte aufgeführten Stellen in Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt alle kostenlos zugänglich. Die Zahl der Einträge in der „Kühle-Orte-Karte“ soll theoretisch nach und nach wachsen. Denn jeder Nutzer der Karte kann auch selbst weitere Plätze eintragen.