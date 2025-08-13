An Hitzetagen hilft die „Kühle-Orte-Karte“ des Landkreises Esslingen. Was ist dort für Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt eingetragen?
13.08.2025 - 18:00 Uhr
Pünktlich zur zweiten großen Hitzewelle in diesem Sommer funktioniert auch wieder die „Kühle-Orte-Karte“ des Landkreises Esslingen im Internet. Für Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt weist die Karte aktuell mehr als 40 Orte aus, an denen sich Bürger bei hohen Außentemperaturen Abkühlung verschaffen können – mit einer Ausnahme übrigens immer gratis.