Italien, Frankreich, Spanien - bisher beschränkt sich eine schmerzhafte Tropenkrankheit auf das südliche Europa. Von den Temperaturen her sind Ausbrüche auch weiter nördlich möglich, warnen Forscher.
Wallingford - Weltweit häufen sich die Chikungunya-Fälle - Europa könnte einer neuen Analyse zufolge künftig weitaus stärker betroffen sein als bisher angenommen. Das Virus könne sich bei niedrigeren Temperaturen ausbreiten als bisher bekannt, berichtet ein Forschungsteam im Fachjournal "Interface" der britischen Royal Society. Wahrscheinlich sei im Sommer und Frühherbst eine Übertragung in weiten Teilen Europas möglich. Damit seien die Risiken für die öffentliche Gesundheit größer als bisher angenommen.