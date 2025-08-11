Silvia Panzer musste ihren Feinkostladen in Stuttgart-West nach der Kündigung des Hausbesitzers aufgeben. Doch nun geht es mit „Feinkost Panzer“ in abgespeckter Form weiter.
Silvia Panzer ist eine Powerfrau. Und ein echter Stehauf-Mensch. So schnell haut die Lebensmittelhändlerin aus dem Stuttgarter Westen nichts um. Das Ganze sah allerdings im Winter noch etwas anders aus. Da herrschte bei ihr Untergangsstimmung. Als bei einem Pressebesuch Mitte Februar in ihrem ehemaligen Spezialitäten-Laden an der Arndtstraße 38 die Rede auf die Kündigung kam, da schossen der zierlichen Ladenbetreiberin sofort die Tränen in die Augen. Jeder ihrer Kunden spürte: Das tat ihr sichtlich weh und war für sie ein Schlag ins Kontor. Ein Grund für ihre damalige Trauer war auch, dass mit dem früher gemeinsam mit ihrer Mutter Theresia betriebenen Lebensmittelgeschäft auch ein Stück Familientradition verloren zu gehen drohte.