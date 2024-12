Peter Navarro ist ein alter Bekannter von Donald Trump, hat sich als höchst loyal erwiesen und sogar eine kurze Gefängnisstrafe in Kauf genommen. Die treue Gefolgschaft zahlt sich für ihn aus.

dpa 04.12.2024 - 18:00 Uhr

Washington - Der designierte US-Präsident Donald Trump will seinen einstigen Wirtschaftsberater, den verurteilten Straftäter Peter Navarro, wieder ins Weiße Haus holen. Trump kündigte in einer schriftlichen Stellungnahme an, Navarro werde in seiner zweiten Amtszeit Berater für Handel und Industrie. Der 75-Jährige ist Verfechter einer isolationistischen Wirtschaftspolitik.