Trotz Unwettern öffnen Portugals Wahllokale. Die Entscheidung: Sozialist gegen Rechtspopulist. Wie wirken sich die Sturmfolgen auf die Wahlbeteiligung aus?
08.02.2026 - 09:01 Uhr
Lissabon - In dem von einer Sturmserie getroffenen Portugal hat am Morgen die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Rund elf Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, einen Nachfolger des konservativen Amtsinhabers Marcelo Rebelo de Sousa zu bestimmen. Die Wahllokale schließen um 19.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MEZ), auf den weiter westlich gelegenen Azoren-Inseln eine Stunde später.