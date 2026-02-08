António José Seguro hat die Präsidentenwahl in Portugal deutlich gewonnen. Was das für das politische Klima im Land bedeutet.
08.02.2026 - 22:54 Uhr
Lissabon - In der Stichwahl um das portugiesische Präsidentenamt hat sich der sozialdemokratisch orientierte Politiker António José Seguro Hochrechnungen zufolge klar gegen den Rechtspopulisten André Ventura durchgesetzt. Für den 63-jährigen Politiker der sozialistischen Partei (PS) stimmten 66,6 Prozent der Wähler, berichtete der staatliche TV-Sender RTP, nachdem 98,5 Prozent der Stimmen ausgezählt waren.