Künstler aus Hemmingen Wie KI die Kunstszene auch im Ausland begeistert
Der Künstler Dominik Stelzner aus Hemmingen arbeitet auf ungewöhnliche Weise. Er nutzt Künstliche Intelligenz. Damit hat er zunehmend Erfolg. Aber es geht ihm um mehr.
Aufgeregt – so fühlt sich Dominik Stelzner. Kein Wunder, der Hemminger steigt als Künstler die Karriereleiter weiter hoch. Wobei der 37-Jährige über seinen Erfolg bescheiden spricht. „Es geht alles in eine gute Richtung“, sagt er, der sich seit seinem Sprung in die Selbstständigkeit im Jahr 2019 als KI-Künstler einen Namen macht. Nach zahlreichen Ausstellungen – bundesweit, vor allem aber im Großraum Stuttgart – zeigt er im Oktober in den Niederlanden vier Bilder. „Meine erste physische internationale Ausstellung“, sagt Dominik Stelzner erfreut. In der Coronakrise war er mit seinen Schauen online gegangen. Die Pandemie begann kurz nach dem beruflichen Neustart.