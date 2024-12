Vorfall an Korntaler Schule Reizgas ins Klassenzimmer gesprüht

In einer Schule in Korntal-Münchingen sprühen Unbekannte am Montagmorgen, 16. Dezember, durch ein Fenster Reizgas in ein Klassenzimmer. Drei Schüler werden leicht verletzt, die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.