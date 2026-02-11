 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Kettensägen-Kunst ist laut: „Meine Nachbarn machen Brennholz, ich Skulpturen“

Künstler Hans Mendler in Waiblingen Kettensägen-Kunst ist laut: „Meine Nachbarn machen Brennholz, ich Skulpturen“

Künstler Hans Mendler in Waiblingen: Kettensägen-Kunst ist laut: „Meine Nachbarn machen Brennholz, ich Skulpturen“
1
Hans Mendler mit seiner Skulptur Gigolo. Sie und weitere Objekte sowie Gemälde sind derzeit in Waiblingen zu sehen. Foto: Gottfried Stoppel

Ob Hinterglasmalerei oder Kunst mit der Kettensäge: Hans Mendler ist für alles zu haben. Oft nutzt er Alltagsgegenstände für seine Kunst, die nun in Waiblingen gezeigt wird.

Neugierig ohne Ende – so beschreibt sich Hans Mendler selbst. Wer einen Blick auf das Werk des Künstlers wirft, merkt schnell: schaffig ist der Mann noch dazu. Im Winterhalbjahr arbeitet der 75-Jährige in Leonberg, sein Atelier hat er in einem Haus aus dem 16. Jahrhundert eingerichtet. Dort entstehen zum Beispiel Skulpturen aus Ton und Gips oder seine oft farbenfrohen, mal mehr, mal weniger abstrakten Bilder, die beim Betrachten gute Laune machen. Bis zum 13. März zeigt die Galerie Neuer Kunstverlag in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) eine Auswahl seiner Arbeiten, viele davon aus der jüngsten Zeit.

 

In der warmen Jahreszeit lebt und arbeitet Hans Mendler in Dunaszekcső, einer 1800-Seelen-Gemeinde im Süden Ungarns. Seine Frau Márta, die mit Wolle künstlerisch tätig ist – sie filzt zum Beispiel Wandbilder – stammt aus dem Land. Im Sommer wirft Hans Mendler oft die Motorsäge an. Unter dem großen Birnbaum im Garten schnitzt er aus Baumstämmen oder alten Hausbalken seine Objekte. Über Lärm beschwere sich in Dunaszekcső niemand, sagt er: „Meine Nachbarn machen Brennholz, ich mache Skulpturen.“

Egal, ob Hans Mendler Holz in die gewünschte Form sägt, mit dem Pinsel fragile Hinterglasmalerei betreibt, eine Leinwand bestempelt oder Farbe über sie fließen lässt, ob er Ton mit den Händen formt, hinein schneidet oder kratzt: „Ich bin die ganze Zeit im Dialog mit meinem Material.“

Unsere Empfehlung für Sie

Wolfgang Ganter in Waiblingen: Aus Kloreiniger kann Kunst entstehen

Wolfgang Ganter in Waiblingen Aus Kloreiniger kann Kunst entstehen

Wolfgang Ganter mixt Putzmittel oder Gleitgel sowie chemische Stoffe und fotografiert die Reaktion. Das Farb- und Formenspektakel kann man nun in Waiblingen besichtigen – oder ausschnittsweise in unserer Bildergalerie.

Hans Mendler schätzt das ruhige Dorfleben an der Donau, mit der er sich seit Kindertagen verbunden fühlt. Schließlich ist er an diesem Gewässer aufgewachsen – allerdings knapp tausend Kilometer weiter flussaufwärts, in der Stadt Ulm. Dort war sein Vater als Kunstmaler tätig. Natürlich seien etliche von Vaters Gemälden in der Wohnung gehangen, sagt Hans Mendler: „Aber die Tür zum Atelier war immer abgeschlossen, damit er seine Ruhe hatte.“

Hans Mendlers Motto: Hauptsache machen!

Einer von Hans Mendlers Charakterköpfen Foto: Gottfried Stoppel

Seit seiner Jugend wollte Hans Mendler mit den Händen arbeiten. Sein Motto: „Hauptsache, ich darf machen.“ Schon zur Schulzeit hat er Bühnenbilder angefertigt, Kunst war sein Lieblingsfach. Sie gab ihm Sinn. Der von ihm sehr verehrte Kunsterzieher erlaubte ihm, nachmittags in der Schule zu werkeln. Dort hat er seine ersten Radierungen angefertigt.

Seiner Bewerbung an der Kunstakademie in Stuttgart räumte er selbst wenig Chancen ein: „Ich bin davon ausgegangen, dass das nichts wird.“ Einen Plan B hatte der junge Abiturient schon: „Ich wäre Schreiner geworden.“ Doch er wurde sofort als Kunststudent aufgenommen, schnupperte in alle Bereichen hinein, erkundete die Holz- und Druckwerkstatt, lernte das Schweißen.

Nach dem Studium war er 34 Jahre als Kunsterzieher am Kepler-Gymnasium in Leonberg tätig. „Ich war sehr gerne Lehrer“, sagt Hans Mendler. Manchmal, erzählt er, hätten ihn Eltern angesprochen: „Unsere Kinder haben so viel Spaß bei Ihnen im Unterricht – lernen die auch was?“ Hans Mendler grinst. Menschen zur Kunst zu verführen, ist sein Ding. Um das zu erreichen, stellt er seine Arbeiten auch an Orten aus, an denen Kunst eher selten zu sehen ist, zum Beispiel im Frisörsalon oder einer Gastwirtschaft. Der Humor kommt bei ihm nie zu kurz.

Ausstellungen in Singapur, Moskau, Kalifornien

A propos Ausstellungen: Gleich die allererste beim Kunstverein Ludwigsburg war erfolgreich. „Danach bin ich in den Kunstbetrieb reingerutscht.“ Im Lauf der Jahre folgten viele Ausstellungen, auch im Ausland: in Wien, Budapest, Paris, Kalifornien, Singapur und Moskau. Seinen Lehrauftrag reduzierte er irgendwann auf die Hälfte. In all den Jahren sind ihm die Ideen nie ausgegangen: „Mein Kopf ist voll damit.“

Eine Inspirationsquelle ist auch sein Atelier, in dem viele Dinge liegen, oft auf Flohmärkten entdeckt. Irgendwann werden sie vielleicht Teil eines Kunstwerks. Manche Fundstücke haben das schon geschafft: In der aktuellen Ausstellung stehen Skulpturen, in denen Hans Mendler die Stopfen alter Weinfässer oder eine Schabeglocke zum Entborsten von Schlachtschweinen verarbeitet hat.

Die Ausstellung ist bis zum 13. März in der Galerie Neuer Kunstverlag, Beim Hochwachtturm 2, in Waiblingen zu sehen. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags nach Vereinbarung.

Weitere Themen

Kollision mit hohem Schaden: Stadtbahn-Unfall in Fellbach – Auto von Gleisen geschoben

Kollision mit hohem Schaden Stadtbahn-Unfall in Fellbach – Auto von Gleisen geschoben

Ein 48-jähriger Autofahrer missachtet in Fellbach eine rote Ampel und verursacht eine Kollision mit einer Stadtbahn. Der entstandene Schaden ist erheblich.
Von Sascha Sauer
Künstler Hans Mendler in Waiblingen: Kettensägen-Kunst ist laut: „Meine Nachbarn machen Brennholz, ich Skulpturen“

Künstler Hans Mendler in Waiblingen Kettensägen-Kunst ist laut: „Meine Nachbarn machen Brennholz, ich Skulpturen“

Ob Hinterglasmalerei oder Kunst mit der Kettensäge: Hans Mendler ist für alles zu haben. Oft nutzt er Alltagsgegenstände für seine Kunst, die nun in Waiblingen gezeigt wird.
Von Annette Clauß
64-Jährige aus Fellbach: Vom Quereinsteiger zum erfolgreichen Blumenladen –„Arbeit macht große Freude“

64-Jährige aus Fellbach Vom Quereinsteiger zum erfolgreichen Blumenladen –„Arbeit macht große Freude“

Simone Heid hat sich mitten in der Coronazeit mit ihrer Naturwerkstatt und Blumenbinderei selbstständig gemacht und sich in fünf Jahren erfolgreich etabliert. Wie ist ihr das gelungen?
Von Eva Schäfer
Imbiss an der Industriestraße: So schmeckt es beim neuen Bro’s Burger in Backnang

Imbiss an der Industriestraße So schmeckt es beim neuen Bro’s Burger in Backnang

Der neue Imbiss Bro’s Burger in Backnang geht selbstbewusst an den Start – wir waren dort und haben getestet, ob er dieses Versprechen einlösen kann.
Von Phillip Weingand
Teure Auto-Reparatur: „Mit mir macht der das nicht“: Mann soll 20.000 Euro an KFZ-Werkstatt zahlen

Teure Auto-Reparatur „Mit mir macht der das nicht“: Mann soll 20.000 Euro an KFZ-Werkstatt zahlen

An einer A-Klasse ist nicht nur der Riemenspanner gerissen, sondern auch eine Männerfreundschaft zerbrochen. Jetzt muss sich das Stuttgarter Landgericht mit dem kuriosen Fall befassen.
Von Sascha Schmierer
Pilotprojekt in Behindertenhilfe: Nach „Schlaraffenland“-Debatte: Rems-Murr-Kreis setzt auf Bürokratieabbau

Pilotprojekt in Behindertenhilfe Nach „Schlaraffenland“-Debatte: Rems-Murr-Kreis setzt auf Bürokratieabbau

Nach umstrittenen Sparworten aus Stuttgart schlagen Rems-Murr-Kreis und Diakonie Stetten bei der Eingliederungshilfe einen anderen Weg ein. Doch bringt das eine echte Entlastung?
Von Frank Rodenhausen
Fellbacher Weingärtner: Gold-Auszeichnung für den Chardonnay aus dem Barriquefass

Fellbacher Weingärtner Gold-Auszeichnung für den Chardonnay aus dem Barriquefass

Bei der Teilnahme an den Golden Grape Awards für Burgundersorten nehmen die Fellbacher Weingärtner drei Auszeichnungen mit.
Von Sascha Schmierer
Fasching 2026: Hochphase im Fasching: Diese Umzüge im Rems-Murr-Kreis stehen jetzt an

Fasching 2026 Hochphase im Fasching: Diese Umzüge im Rems-Murr-Kreis stehen jetzt an

Im Rems-Murr-Kreis übernehmen die Narren das Kommando und ziehen durch die Straßen. Hier finden Sie einen aktualisierten Überblick über sehenswerte Faschingsumzüge und Narrenstürme.
Von Chris Lederer
Unfall in Schorndorf: Honda-Fahrer erfasst Frau mit Kinderwagen – und flüchtet

Unfall in Schorndorf Honda-Fahrer erfasst Frau mit Kinderwagen – und flüchtet

In Schorndorf verliert ein Autofahrer aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und erfasst eine Frau mit Kinderwagen. Doch statt zu helfen, flüchtet er.
Von Sascha Sauer
Vorfall in Althütte: Einbrecher tritt Haustüre ein und wird von Bewohnern überrascht

Vorfall in Althütte Einbrecher tritt Haustüre ein und wird von Bewohnern überrascht

Ein Unbekannter verschafft sich am Montag im Althütter Teilort Sechselberg Zugang zu einem Haus und wird im Flur überrascht.
Von Chris Lederer
Weitere Artikel zu Kunst Kürbisausstellung Kettensäge
 
 