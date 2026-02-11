Neugierig ohne Ende – so beschreibt sich Hans Mendler selbst. Wer einen Blick auf das Werk des Künstlers wirft, merkt schnell: schaffig ist der Mann noch dazu. Im Winterhalbjahr arbeitet der 75-Jährige in Leonberg, sein Atelier hat er in einem Haus aus dem 16. Jahrhundert eingerichtet. Dort entstehen zum Beispiel Skulpturen aus Ton und Gips oder seine oft farbenfrohen, mal mehr, mal weniger abstrakten Bilder, die beim Betrachten gute Laune machen. Bis zum 13. März zeigt die Galerie Neuer Kunstverlag in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) eine Auswahl seiner Arbeiten, viele davon aus der jüngsten Zeit.