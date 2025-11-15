Künstler in der Diktatur Die Kunst des Überlebens
Dmitri Schostakowitsch war der vielleicht bedeutendste Komponist des 20. Jahrhunderts. Das Drama seines Lebens unter dem Terror Stalins ist aktueller denn je.
Wie bewahrt man sich seine geistige Freiheit, wenn ein paranoider Diktator wie Josef Stalin an die Macht kommt? Wenn Kritik mit dem Tod bestraft wird und die Künste zu Propagandainstrumenten verstümmelt werden? Das Land verlassen, wenn die Zeit noch bleibt? In die innere Emigration gehen und schweigen?