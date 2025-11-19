Konstantin Wecker hatte schon viele Dramen in seinem Leben. Alkohol, Drogen - und nun Vorwürfe wegen einer Beziehung zu einem jungen Fan. Das sagt der Liedermacher dazu.
Der Liedermacher Konstantin Wecker hat sein „tiefstes Bedauern“ über eine Beziehung zu einem wesentlich jüngeren Fan ausgedrückt. „Nach seiner Erinnerung handelte es sich damals um eine einvernehmliche Beziehung zu der jungen Frau, die allerdings unter moralischen Maßstäben ein gänzlich unangemessenes Verhalten seinerseits darstellte“, teilte der Anwalt des 78-Jährigen auf Anfrage mit. Zuvor hatte die „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet.