Jenny und Igor sind ein glückliches Paar und doch fehlt etwas – ein gemeinsames Kind. Nach zwei künstlichen Befruchtungen wollen sie einen letzten Versuch wagen, doch es fehlt Geld.
Sie sind seit 14 Jahren ein Paar und haben in dieser Zeit jede Menge erlebt, erreicht und auch durchgemacht. Doch der Kampf, den Jenny van der Lubbe und Igor Maric aktuell führen, ist besonders schwer für sie. Denn Jenny und Igor wollen ein Kind. Dieser Wunsch, die Hoffnung und der Versuch, endlich schwanger zu werden, beschäftigen die 43-Jährige und ihren 38-jährigen Verlobten Tag für Tag. „Uns war von Anfang an klar, dass wir mal Kinder haben wollen, aber seit wir vor rund zwei Jahren nach Oppenweiler gezogen sind, ist es richtig konkret geworden“, sagt Jenny van der Lubbe.