Mit dem Fokus auf Geschäftskunden und neuen Technologien wächst Anthropic schneller als je ein KI-Unternehmen zuvor. Der Börsengang könnte schon im Herbst folgen.
29.05.2026 - 10:00 Uhr
San Francisco - Das KI-Start-up Anthropic hat seinen schärfsten Rivalen OpenAI vorerst vom Thron der wertvollsten KI-Unternehmen der Welt gestoßen. Nach einer neuen Finanzierungsrunde, in der das Unternehmen weitere 65 Milliarden US-Dollar einsammeln konnte, wird Anthropic nun mit 965 Milliarden Dollar bewertet. Wie das Wall Street Journal berichtet, verzeichnet Anthropic damit das schnellste Bewertungswachstum in der Geschichte des Risikokapitals.