Patrick Glauner ist Professor für Künstliche Intelligenz an der Technischen Hochschule in Deggendorf (Bayern). Er meint: Strafbare Inhalte im Netz müssten gelöscht werden, doch es sei nicht Aufgabe des Staates, Meinungen zu unterbinden.

Reiner Ruf 28.11.2024 - 15:41 Uhr

Herr Professor Glauner, wenn Sie auf die Wahlen in diesem Jahr zurückblicken - in den Bundesländern, aber auch auf die Wahl zum Europäischen Parlament oder die US-Wahl: Erkennen Sie eine Entwicklung zu KI-Wahlen, also Wahlen, die mittels künstlich generierter Intelligenz entschieden werden?