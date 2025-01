Es spricht sich schnell herum: Ein KI-Assistent aus China springt an die Spitze der App-Charts. Das bleibt an der Börse nicht folgenlos.

dpa 27.01.2025 - 13:18 Uhr

Frankfurt/Main - Ein neues Modell für Künstliche Intelligenz (KI) aus China hat die Aktienkurse etablierter US-Tech-Konzerne am Montag stark belastet. Die App des KI-Assistenten des chinesischen Start-ups DeepSeek ist inzwischen in den USA auf Platz 1 der Downloads in Apples Plattform App Store. Den Rivalen ChatGPT des US-Anbieters OpenAI verwies sie damit auf Rang 2. Als eine Reaktion darauf zeichneten sich hohe Kursverluste für amerikanische Technologiefirmen ab.