Im Rheinischen Revier plant der US-Softwareriese Microsoft den Betrieb von drei Rechenzentren, die wichtig sind für Cloud-Computing und Anwendungen der Künstlichen Intelligenz. Der Bau geht los.
12.03.2026 - 11:33 Uhr
Bergheim - Bei seinem milliardenschweren Bauvorhaben zu drei Rechenzentren im Rheinischen Revier kommt der US-Technologiekonzern Microsoft voran. Beim symbolischen Spatenstich in Bergheim (NRW) überreichten Kommunalpolitiker Baugenehmigungen für die Standorte Bergheim und Bedburg. Bislang lagen nur Teilgenehmigungen für Erdarbeiten vor, nun kann richtig losgehen. In Elsdorf ist das Vorhaben bislang nicht so weit.