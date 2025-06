Eine europäische Initiative sieht den Aufbau von bis zu fünf KI-Gigafabriken vor. Der Freistaat Bayern hebt umgehend die Hand. Aus Sicht von Söder und Co gibt es viele Gründe, die dafür sprechen.

dpa 24.06.2025 - 16:46 Uhr

München - Bayern hat sich bei der EU-Kommission um die Errichtung einer europäischen Gigafabrik für Künstliche Intelligenz (KI) beworben. "Only sky is the limit. Bayern ist bereits mega in der KI-Forschung. Unser Supercomputer "Blue Lion" ist ein weltweiter Top-Star", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München zur bayerischen Interessenbekundung. Auch die europäische Gigafactory solle daher ein Zuhause in Bayern bekommen. Das Ziel der europäischen Initiative ist der Aufbau von bis zu fünf KI-Gigafabriken, mit denen Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen Zugang zu höchster Rechenleistung für komplexeste KI-Modelle erhalten können.