Neue Konzepte statt nur Optimierung: Sprind fordert von europäischen Teams frische Ansätze, um bei Künstlicher Intelligenz mit USA und China mithalten zu können.
Leipzig - Die Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind) setzt mit einer Millionen-Investition im weltweiten Wettlauf um die Vorherrschaft bei der Künstlichen Intelligenz ein Zeichen. Der Innovationswettbewerb "Next Frontier AI" soll bis zu zehn europäische Teams mit einer Anschubfinanzierung von insgesamt 125 Millionen Euro fördern, wie Sprind mitteilte.