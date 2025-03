Google baut seine Suchmaschine grundlegend um. Statt Links zu Websites und Anzeigenkunden wird zumindest bei einigen Fragen eine Zusammenfassung erscheinen, die von einer KI geschrieben wurde.

dpa 26.03.2025 - 12:25 Uhr

Mountain View - Die Google-Suche wird künftig auch in Europa bei bestimmten Anfragen einen zusammenfassenden Text als Antwort liefern, der von einer KI verfasst wurde. Am frühen Mittwochmorgen wurde dazu die Funktion "Übersicht mit KI" ("AI Overview") in Deutschland, sieben weiteren EU-Staaten und in der Schweiz freigeschaltet.