Google präsentierte schon vor einem Jahr Prototypen einer Brille mit einem kleinen Display in einem der Gläser. Auf den Markt kommt aber zunächst ein einfacheres Modell mit Kamera und Lautsprechern.
Mountain View - Google macht Metas KI-Brillen Konkurrenz. Im Herbst sollen zwei Modelle mit Kamera und Lautsprechern auf den Markt kommen, wie der Internet-Konzern auf seiner Entwicklerkonferenz Google I/O ankündigte. Sie wurden in Kooperation mit Samsung sowie den Brillenfirmen Gentle Monster und Warby Parker entworfen.