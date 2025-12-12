In Werbung tauchen inzwischen komplett von KI generierte Personen auf. Der Bundesstaat New York schreibt als erster Transparenz vor. Donald Trump könnte das kippen.
New York - Wenn in Werbung per KI generierte Personen statt echter Menschen auftauchen, sollen Verbraucher im Bundesstaat New York künftig darauf hingewiesen werden. Das erste regionale Gesetz dieser Art in den USA sieht eine Strafe von 1.000 Dollar beim ersten Verstoß vor - und von 5.000 Dollar bei weiteren Verstößen.