25 Prozent aller Unternehmen in Deutschland haben im vergangenen Jahr auf Künstliche Intelligenz zurückgegriffen. In zwei Jahren hat sich dieser Anteil verfünffacht.
05.05.2026 - 11:51 Uhr
Nürnberg - Die Nutzung generativer KI-Programme in deutschen Unternehmen ist in den vergangenen beiden Jahren sprunghaft gestiegen. 2023 hätten lediglich fünf Prozent der Betriebe solche Software - die etwa Texte oder Bilder generieren kann - genutzt, ergab eine Untersuchung des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). 2025 habe dieser Anteil bereits bei 25 Prozent gelegen und sich damit verfünffacht.