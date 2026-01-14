Mit Hilfe von KI lassen sich sexualisierte Bilder von Menschen leicht erstellen. Justizministerin Hubig will Strafen verschärfen und Plattformen wie X stärker in die Pflicht nehmen.
14.01.2026 - 12:29 Uhr
Die Bundesregierung will das Erstellen und Verbreiten von sexualisierten Bildern eindämmen, die mit Künstlicher Intelligenz erzeugt werden. Stefanie Hubig (SPD), die Bundesjustizministerin, arbeitet nach eigenen Angaben an einem digitalen Gewaltschutzgesetz, damit soll unter anderem das Strafrecht verschärft werden.