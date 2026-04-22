Künstliche Intelligenz (KI) sinnvoll einsetzen – das ist das Thema eines Informationsabends für Firmen am 29. April in Herrenberg.

Oberbürgermeister Nico Reith, die Wirtschaftsförderung der Stadt Herrenberg und das neue KI-Zentrum Herrenberg laden für Mittwoch, 29. April, von 18 bis 20 Uhr zu einem Informationsabend zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) in Unternehmen ein. Unter dem Motto „Künstliche Intelligenz sinnvoll nutzen – praxisnah, verständlich und gewinnbringend“ steht die Veranstaltung im Zeichen des Einsatzes von KI in Unternehmen.

 

Ziel des Abends ist die Vorstellung und das Kennenlernen des KI-Zentrums Herrenberg als zentrale Anlaufstelle für Unternehmen in der Region. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten einen Überblick über Aufgaben, Angebote und Ansprechpartner des Zentrums. Für eine bessere Planbarkeit wird um eine Anmeldung gebeten, da nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht. Anmeldungen werden angenommen per Mail unter wirtschaftsfoerderung@herrenberg.de.