Ziel des Abends ist die Vorstellung und das Kennenlernen des KI-Zentrums Herrenberg als zentrale Anlaufstelle für Unternehmen in der Region. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten einen Überblick über Aufgaben, Angebote und Ansprechpartner des Zentrums. Für eine bessere Planbarkeit wird um eine Anmeldung gebeten, da nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht. Anmeldungen werden angenommen per Mail unter wirtschaftsfoerderung@herrenberg.de.