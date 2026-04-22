Künstliche Intelligenz (KI) sinnvoll einsetzen – das ist das Thema eines Informationsabends für Firmen am 29. April in Herrenberg.
22.04.2026 - 17:06 Uhr
Oberbürgermeister Nico Reith, die Wirtschaftsförderung der Stadt Herrenberg und das neue KI-Zentrum Herrenberg laden für Mittwoch, 29. April, von 18 bis 20 Uhr zu einem Informationsabend zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) in Unternehmen ein. Unter dem Motto „Künstliche Intelligenz sinnvoll nutzen – praxisnah, verständlich und gewinnbringend“ steht die Veranstaltung im Zeichen des Einsatzes von KI in Unternehmen.