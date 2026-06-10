KI oder echtes Foto? Wer im Internet unterwegs ist, stolpert regelmäßig über Inhalte die täuschend echt aussehen, es aber nicht sind. Für mehr Klarheit soll das KI-Gesetz der EU sorgen.
Brüssel - Die EU-Kommission hat ChatGPT, Claude und anderen Anbietern Künstlicher Intelligenz einen Praxisleitfaden für die bald verpflichtende Kennzeichnung von KI-Inhalten gegeben. So sollen Videos und Fotos den Vorschlägen nach etwa durch Etiketten in einer Ecke des Bildausschnitts klar als "KI generiert" oder "KI modifiziert" markiert werden, wie aus dem Dokument hervorgeht.