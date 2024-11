Was kommt von Menschen und was von Künstlicher Intelligenz im Internet? Winfried Kretschmann fordert Transparenz ein - und warnt vor Gefahren für die Demokratie.

red/dpa 14.11.2024 - 12:45 Uhr

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann mahnt für den Einsatz Künstlicher Intelligenz im Netz große Transparenz an. Es sei wichtig, Quellen zu kennzeichnen: „Was kommt von wem?“, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. „Wo wählen Algorithmen aus, was ich überhaupt zu sehen kriege? Wo mischt KI in Text und Bildern mit?“