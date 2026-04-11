Hohe Ölpreise bringen Reeder zum Umdenken: Mehr Schiffe wählen die Abkürzung durch den Nord-Ostsee-Kanal und sparen so kräftig beim Treibstoff. Was das für die Ladungsmengen bedeutet.
11.04.2026 - 04:30 Uhr
Kiel - Vor dem Hintergrund gestiegener Energiepreise haben im März wieder mehr Schiffe den Nord-Ostsee-Kanal angesteuert. "Die derzeit hohen Ölpreise führen im Nord-Ostsee-Kanal zu einem erhöhten Schiffsaufkommen", sagte der Leiter der Unterabteilung Seeschifffahrt in der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Heiko Böschen, der Deutschen Presse-Agentur. "Denn durch die Kanalpassage sparen die Schiffe im Vergleich zur Skagenroute erhebliche Mengen an Treibstoff. 500 Schiffe mehr im März gegenüber Februar belegen dies."