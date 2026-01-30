Immer wärmer, immer trockener: Winterspiele könnten bald Schnee von gestern sein. Oder hilft Saudi-Arabien?
30.01.2026 - 11:53 Uhr
In Recoaro Mille steht die Seilbahn seit 2017 still. „Einst war hier ein Skiresort, aber es schneit kaum noch in dieser Höhe“, sagt der stellvertretende Bürgermeister Enrico Storti. Das Skigebiet in den kleinen Dolomiten, nur 115 Kilometer Luftlinie von den olympischen Pisten in Cortina entfernt, ist nicht alleine. Laut der Umweltorganisation Legambiente zwang der Klimawandel schon 249 Resorts in Italien in die Knie.