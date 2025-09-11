Das Team hinter der Kürbisausstellung im Blühenden Barock hat sich einiges überlegt, um die Feldhasen davon abzuhalten, die Kürbisse anzuknabbern. Wie hat sich das bewährt?
11.09.2025 - 16:00 Uhr
Ein Glück, dass Feldhasen keine guten Kletterer sind. Der Plan, die Kürbisausstellung im Blühenden Barock vor den gefräßigen Hopplern zu schützen, indem man die leckeren Kürbisse einfach hinter weniger leckeren „versteckt“, ist aufgegangen. In Kombination mit anderen Schutzmaßnahmen konnte das Team der Ausstellung die Fraßschäden um ein Vielfaches verringern.