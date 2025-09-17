Die Kürbisausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg dauert noch bis zum 2. November. Bis dahin gibt es dort noch jede Menge zu erleben. Ein Überblick mit vielen Ausflugstipps.

Wer paddelt am schnellsten mit dem Riesenkürbis um den Blüba-See? Wann und wo erstrahlen die Traumpfade? Und wer hat den größten Kürbis von allen? Die Kürbisausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg dauert noch bis zum 2. November. In dieser Zeit wartet noch das eine oder andere Schmankerl auf die Besucher. Bei den folgenden acht Veranstaltungen ist bestimmt für jeden was dabei:

1. Kürbis-Regatta auf dem Südgarten-See Immer mehr Frauen trauen sich als Kanutin in die Riesenkürbisse.Werner Kuhnle Was vor 20 Jahren als kuriose Wette bei „Wetten, dass...?“ begann, hat sich schnell zu einer der beliebtesten Veranstaltungen rund um die Kürbisausstellung entwickelt: die Kürbisregatta auf dem Südgarten-See. 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten gegeneinander an und versuchen, in riesigen, ausgehöhlten Kürbissen so schnell wie möglich den See zu durchpaddeln.

Am Samstag, 20. September, von 12 bis etwa 16 Uhr, ist die Qualifikationsrunde. Am Sonntag treten, zur selben Uhrzeit, die acht Bestplatzierten der Vorrunde gegen die acht Bestplatzierten aus dem Vorjahr an.

Inzwischen ist die Aktion so beliebt, dass kurzfristige Teilnahmen gar nicht mehr möglich sind, sagt Alisa Käfer, Sprecherin der Jucker Farm – das Unternehmen, das die Kürbisausstellung organisiert. Alle 80 Startplätze sind längst vergeben. „Am Anfang war die Veranstaltung nur am Sonntag, das hat aber bald nicht mehr ausgereicht“, sagt sie und ergänzt schmunzelnd: „Vielleicht müssen wir den Freitag bald auch noch dazunehmen.“

Inzwischen überlege man sogar, ob sich eine Geschlechtertrennung unter den Teilnehmenden lohnt, sodass Männer und Frauen in einem eigenen Wettbewerb antreten. „Früher hätte sich das nicht gelohnt, weil wir kaum weibliche Teilnehmerinnen hatten, inzwischen melden sich aber immer mehr an.“

2. „Sicher zur Schule“: Deshalb ist das Polizei-Zebra immer angeschnallt

Mit Wums fliegt das kleine Zebra aus seinem Kindersitz – wenn es nicht angeschnallt ist. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Warum soll ich einen Fahrradhelm tragen? Wie verhalte ich mich richtig im Bus? Was ist ein toter Winkel? Aus Kindersicht keine besonders spannenden Fragen. Mit der Aktion „Sicher zur Schule“ möchte das Präventionsreferat der Polizei Ludwigsburg das ändern und Aufklärung rund um einen sicheren Schulweg mit spannenden Mitmachaktionen verbinden.

Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. September, sind alle Familien eingeladen, sich an den Stationen zu informieren und Spaß zu haben. Da ist zum Beispiel das Maskottchen der Polizei, ein Plüschzebra, dem man dabei zuschauen kann, wie es bei einer „Vollbremsung“ in hohem Bogen aus seinem Sitz fliegt.

„Das beeindruckt die Kinder schon“, sagt Andrea Glück, Leiterin des Präventionsreferats. „Eine Mutter hat erzählt, wenn ihr Sohn sich mal nicht anschnallen möchte, muss sie nur sagen: Denk an das kleine Zebra.“ Und wer wollte nicht schon mal mit Schmackes auf einen Holzkopf einhauen, um zu sehen, welchen Unterschied ein Helm machen kann?

Alle Kinder erhalten eine Laufkarte, die sie an den Stationen zwischen Blüba-See und Schloss abstempeln lassen können. Die Aktion dauert von 10 bis 16 Uhr.

3. Töpflein koche – mit Deutschlands größter Kürbissuppe

An Delikatessen und Naschereien rings ums Motto „Kürbis“ ist die Kürbisausstellung nicht gerade arm. Eines der großen Highlights für alle Kürbis-Gourmets ist die Zubereitung von „Deutschlands größter Kürbissuppe“, die am Samstag und Sonntag, 27. und 28. September, von 11 bis 17 Uhr ausgeschenkt wird.

4. Hollywood im Blüna – Filmkostüme erobern die Anlage

Am Sonntag, 28. September, verwandelt sich die Parkanlage des Blühenden Barock von 14 bis 15 Uhr in eine lebendige Kinobühne. An drei Stationen können große und kleine Filmfans in die Rollen bekannter Figuren wie Yoda, Marilyn Monroe oder Harry Potter schlüpfen.

Im Anschluss an den Kostümwettbewerb stimmen die Besucher direkt vor Ort über die originellsten Verkleidungen ab. Die Preisverleihung findet am Kürbisshop statt, wo Gewinne auf die Teilnehmer warten. Mitmachen dürfen Kinder, Jugendliche und Erwachsene – die Preise werden in den Altersgruppen 0–7 Jahre, 8–12 Jahre und ab 12 Jahre vergeben.

5. Meisterschaft im Kürbiswiegen

Wer bringt in diesem Jahr den schwersten Kürbis auf die Waage? Foto: Werner Kuhnle

Die schwersten und längsten Kürbisse aus Baden-Württemberg, Deutschland und ganz Europa kommen auf die Waage – bei den deutschen Meisterschaften am Sonntag, 5. Oktober, ab 10 Uhr, bei den Europameisterschaften am 12. Oktober ab 13 Uhr im Südgarten und Schlosspark.

Zwar haben mehrere Züchter im Vorfeld berichtet, dass ihre Riesenkürbisse wegen der Hitze geplatzt sind. Die Veranstalter hoffen trotzdem auf einen neuen Rekord. Der bisherige wurde im Jahr 2023 aufgestellt – mit satten 1052 Kilogramm.

6. Kürbisschnitzen – zum Zuschauen und Mitmachen

Die Kürbisschnitzer lassen sich über die Schulter schauen. Foto: Werner Kuhnle

Beim Riesenkürbis-Schnitzfestival am Sonntag, 19. Oktober, können die Besucher den Tag über Kürbiskünstlerinnen und -künstlern über die Schulter schauen, wie sie die nicht prämierten Riesenkolosse von den Meisterschaften in außergewöhnliche Kunstwerke verwandeln.

Wer selbst beim Schnitzen kreativ sein möchte, kann am Halloween-Kürbisschnitzen am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Oktober, sowie am Freitag, 31. Oktober, jeweils von 10 bis 16 Uhr, teilnehmen. Vor Ort gibt es Tipps von den Profis, die schönsten Kürbisse werden am Ende prämiert.

7. Märchenerzähler und Kasperletheater

Für Kinder – und ebenso für Erwachsene mit einer Vorliebe für Märchen – ist bis zum Ende der Ausstellung so einiges geboten. Die Märchenerzählerin kommt an den Wochenenden 27. und 28. September, 11. und 12. Oktober und 18. und 19. Oktober immer zwischen 14 und 16 Uhr ins Aktionshaus im Märchengarten.

Spezielle Kürbis-Märchen erzählt Anselm Rosner in der „Strohballen-Arena unter dem Baum“ unterhalb und gegenüber der Emichsburg (gleich neben der Küris-Waffel-Bude). Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. September, sowie am 3., 4. und 5. Oktober ist er immer um 14, 15, 16 und 17 Uhr anzutreffen.

Auf die ganz Kleinen wartet mit dem Kasperletheater ein großer Spaß: Am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Oktober, jeweils um 12.30, 13.30 und 14.30 Uhr im Aktionshaus des Märchengartens.

8. Leuchtende Traumpfade

Bei den Traumpfaden erstrahlt das Blüba in leuchtenden Farben. Foto: Simon Granville

Aus der Not geboren während der Corona-Pandemie, gehören die Traumpfade für viele längst zu den ganz großen Highlights der Blüba-Saison. Jedes Jahr im Spätherbst verwandelt das Blüba-Team das Gelände in ein Wunderland aus Licht und Farben.

Dieses Jahr führen die 2,5 Kilometer langen Traumpfade von der Platanenallee durch den Märchengarten und vorbei an der Emichsburg zum Schüsselesee. Dazu gibt es weitere Hingucker wie die Schwarzlichtspiele in der Aktionsscheune, mystische Gestalten, die umherwandern, sowie leuchtende Walking-Acts und Feuershows. Einlass ist täglich ab 16.30 Uhr, geöffnet ist bis 21.30 Uhr.

9. Zum Abschluss werden die Kürbisse geschlachtet

Zum Abschluss der Kürbisausstellung gibt es am Sonntag, 2. November, das große Kürbis-Schlachtfest. Dann werden die Riesenkürbisse aufgeschnitten und das Saatgut entnommen. Ein einmaliges Erlebnis für neugierige Zuschauer. Hobbyzüchter können dabei auch günstiges oder geschenktes Saatgut für den eigenen Garten ergattern.