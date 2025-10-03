Beim Kürbiswiegen im Blühenden Barock sollten wieder Rekorde purzeln – daraus wird wohl nichts. Mehrere Kürbisse sind vorab geplatzt. Dafür gibt es einen einfachen Grund.
03.10.2025 - 06:00 Uhr
Für Matthias Würsching ist die Sache klar: „Mein Kürbis war auf Rekordkurs“, sagt der Züchter aus der hessischen Gemeinde Einhausen. Am kommenden Sonntag, 5. Oktober, hätte der Kürbis im Blühenden Barock Ludwigsburg auf die Waage kommen und Würsching den deutschen Meistertitel im Riesenkürbiswiegen bringen sollen. Es wäre der dritte in Folge gewesen. Doch dieser Traum ist – im wahrsten Sinne des Wortes – geplatzt.