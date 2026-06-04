Die gesetzliche Pflegeversicherung steckt in chronischen Finanznöten. Ministerin Warken will das ändern und erntet für ihre Pläne viel Kritik. Ein Parteikollege springt ihr bei.

red/dpa 04.06.2026 - 21:35 Uhr

Unionsfraktionschef Jens Spahn hat Gesundheitsministerin Nina Warken (beide CDU) gegen Kritik an ihren Plänen zur finanziellen Stabilisierung der Pflegeversicherung verteidigt. „Ich finde, die Ministerin macht da einen schweren, aber notwendigen Schritt und legt ein ausgewogenes Paket vor“, sagte Spahn im ARD-„Interview der Woche“. Niemand kürze gerne Leistungen. „Aber die Pflegeversicherung - wie übrigens auch die Krankenversicherung - die sind schlicht und ergreifend pleite“, sagte Spahn.