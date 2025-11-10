Kürzungen im Kreis Göppingen Hunderte protestieren gegen Sparpläne
Luftballons, Plakate, Trillerpfeifen: Rund 800 Demonstranten haben lautstark gegen die massiven Sparpläne des Landkreises im Sozialbereich protestiert.
Wir wollen gehört, nicht gespart werden“, steht auf einem kleinen Plakat aus Pappe, das ein Junge in die Höhe hält. „Wer jetzt an Sozialem und der Bildung spart, zahlt in der Zukunft drauf“, ist auf einem anderen Banner zu lesen. „Psychologische Beratung darf kein Luxus sein“, fordern andere Teilnehmer.