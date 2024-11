Sparpläne in Berlin: Komische Oper und Berlinale betroffen

Kürzungen in der Kultur

Berlin muss nächstes Jahr kräftig sparen. Rund 130 Millionen Euro fallen für die Kulturszene weg. Was bedeutet das für die Hauptstadt-Kultur?

dpa 19.11.2024 - 12:18 Uhr

Berlin - Viele Theater, Museen und Opernhäuser in Berlin müssen sich kommendes Jahr auf erhebliche Einsparungen teils in Millionenhöhe einstellen. Betroffen davon sind Häuser wie die Schaubühne, das Deutsche Theater oder der Friedrichstadt-Palast, wie die Spitzen der schwarz-roten Koalition in Berlin heute mitteilten.