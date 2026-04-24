Rotes Herz und Mistelzweig mitten im Frühling: In Eisenberg soll eine neue Kusshaltestelle auf dem Marktplatz Frühlingsgefühle bei Passanten wecken. Machen die mit?
24.04.2026 - 04:00 Uhr
Eisenberg (dpa/th) - Heute schon geküsst? Auf dem Markt im ostthüringischen Eisenberg können frisch und langjährig Verliebte ab sofort einen Kuss-Stopp einlegen. Vor einer Woche hat Café- und Hotelbetreiber Jost Samorski hier die neue "Kusshaltestelle" eingerichtet. Die Idee dazu habe er schon seit etwa zwei Jahren. Jetzt im Frühling sei es Zeit gewesen, das zu verwirklichen, sagt er.