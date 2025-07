Deutscher stirbt in Flut – Frau rettet Kinder

Küste in Nordfrankreich

Drama an einem Badestrand in Nordfrankreich: Ein von der Flut überraschter Deutscher ertrinkt, während eine couragierte Frau in die Wellen springt, um die Kinder zu retten.

red/dpa 16.07.2025 - 20:10 Uhr

Ein 47 Jahre alter Deutscher ist an der Küste in Nordfrankreich von der Flut überrascht worden und ertrunken. Wie der Sender BFMTV unter Verweis auf die Feuerwehr berichtete, ist es den Rettungskräften am Strand von Audresselles nicht mehr gelungen, den Familienvater wiederzubeleben. Zwei 9 und 13 Jahre alte Kinder des Mannes kamen demnach leicht verletzt ins Krankenhaus. Woher aus Deutschland die Familie stammte, teilten die Behörden nicht mit.