Kugelbahnen im Kreis Böblingen Hier rollen Kugeln um die Wette
In Schönaich gibt es seit letztem Jahre eine tolle Kugelbahn aus Holz. Auch an weiteren Orten im Kreis Böblingen gibt es solche Attraktionen für Kinder.
In Schönaich gibt es seit letztem Jahre eine tolle Kugelbahn aus Holz. Auch an weiteren Orten im Kreis Böblingen gibt es solche Attraktionen für Kinder.
Vor allem, wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen den Frühling ankündigen, sind sie besonders schöne Ausflugsziele: Holzkugelbahnen. Im Kreis Böblingen gibt es davon mehrere, seit vorigem Jahr auch in Schönaich.