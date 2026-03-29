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Kugelbahnen im Kreis Böblingen Hier rollen Kugeln um die Wette

Kugelbahnen im Kreis Böblingen: Hier rollen Kugeln um die Wette
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Lea (links) und Lilli Schmidt haben viel Spaß an der Schönaicher Kugelbahn. Foto: Stefanie Schlecht

In Schönaich gibt es seit letztem Jahre eine tolle Kugelbahn aus Holz. Auch an weiteren Orten im Kreis Böblingen gibt es solche Attraktionen für Kinder.

Böblingen: Melissa Schaich (mel)

Vor allem, wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen den Frühling ankündigen, sind sie besonders schöne Ausflugsziele: Holzkugelbahnen. Im Kreis Böblingen gibt es davon mehrere, seit vorigem Jahr auch in Schönaich.

 

Kugelbahn auf dem Schönaicher Glaubensweg

Es ist nur ein kurzer Fußweg vom Parkplatz am Freibad in Schönaich zur Kugelbahn. Das Schild mit der Aufschrift „Waldkugelbahn“ zeigt unmissverständlich den Weg. Nach rund fünf Minuten zu Fuß durch den Wald erscheint das Holzkonstrukt linker Hand an einem Hang. Viel Mühe haben sich die Erbauer mit der Bahn gegeben: Auszubildende des Mercedes-Benz Werks haben gemeinsam mit Förster Achim Klausner im September 2024 die Idee umgesetzt. In Schönaich ist die Kugelbahn Teil eines größeren Projektes: Zur 750-Jahr-Feier des Ortes haben die ökumenischen Schönaicher Kirchengemeinden den Glaubensweg mit zwölf Stationen konzipiert und der Gemeinde Schönaich geschenkt.

Kommt die Kugel ins Ziel? Foto: Stefanie Schlecht

Im Juni 2025 ist am Pfingstmontag dann die offizielle Eröffnung erfolgt. Seither steht der Glaubensweg mit der Kugelbahn allen zur Verfügung und wird auch rege genutzt. Ruth Schmidt engagiert sich ehrenamtlich bei der Süddeutschen Gemeinschaft, einem freien Werk innerhalb der Evangelischen Landeskirche, und war maßgeblich daran beteiligt, dass die Idee der Kugelbahn umgesetzt wurde: Ihre beiden Töchter Lea und Lilli spielen dort selbst gerne. „Das ist wirklich ein Highlight für Kinder“, sagt die 42-Jährige Schönaicherin. Die Kugeln werden in einer Drechslerei in Jettingen hergestellt und stehen für 50 Cent an einem Automaten an der Bahn zur Verfügung. Die Kugelbahn ist abwechslungsreich gestaltet und bietet mit Bänken entlang der Bahn auch Sitzmöglichkeiten für Erwachsene, um dort entspannt verweilen zu können.

Eine weitere Attraktion auf dem „Plätzle“ ist die leuchtende Kreuzinstallation. Foto: Stefanie Schlecht

Auf dem Glaubensweg gibt es zwölf thematische Stationen. Ruth Schmidt war Teil des Teams der Süddeutschen Gemeinschaft, das am „Plätzle“, dem Freizeitgelände der Gemeinschaft, mitgewirkt hat. Neben der Kugelbahn steht dort oben noch eine leuchtende Kreuzinstallation, sowie eine Tür aus Holz. Die Station konzentriert sich damit auf die „Ich bin Worte“ von Jesus Christus: Ich bin der Weg, ich bin das Licht, ich bin die Tür. Mitte des Jahres soll außerdem eine App herauskommen, mit der der Glaubensweg auch digital erlebt werden kann.

Holzkugelbahn auf der Schillerhöhe in Holzgerlingen

Auch in Holzgerlingen waren Mercedes Benz-Auszubildenden gemeinsam mit Förster Achim Klausner tatkräftig am Werk. Bereits 2023 – also ein Jahr vor dem Schönaicher Projekt – haben die jungen Leute dort ihr Sozialpraktikum mit dem Bau der Bahn verbracht. 175 Meter lang ist das Konstrukt auf der Schillerhöhe in Holzgerlingen, an dem die Auszubildenden rund zwei Wochen lang gearbeitet haben. Auch dort können Kugeln an einem Automaten für 50 Cent gekauft werden. Auf der Anhöhe befindet sich dort auch noch ein Spielplatz.

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Auf der Schillerhöhe in Holzgerlingen gibt es jetzt eine tolle Attraktion für Kinder: Mercedes-Auszubildende haben dort eine Holzkugelbahn auf 175 Meter Länge gebaut.

Um zur Kugelbahn auf der Schillerhöhe zu kommen, bietet es sich an, sein Auto beim Tennisverein und Reit- und Fahrverein abzustellen. Von dort aus kann die Schillerhöhe dann bequem von unten angelaufen werden. So wird vermieden, dass das Wohngebiet übermäßig von Verkehr belastet wird.

Teuchelbahn in Herrenberg

Das Gäu hat ebenfalls eine Kugelbahn zu bieten: Seit einigen Jahren gibt es in Herrenberg die Teuchelbahn an der Erlebnisstation Teuchel auf dem Schlossberg. Auch dort können Kugeln an einem Automaten erworben werden. Die Erlebnisstation Teuchel liegt auf der sogenannten Turm-Tour, denn der Schönbuchturm ist zu Fuß nur rund 30 Minuten entfernt.

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