Wer im Rems-Murr-Kreis eine Holzkugel ins Rollen bringt, bekommt Naturerlebnis und Spielspaß zugleich. Mal klackert sie durch Baumrinnen, mal rumpelt sie durch handgeschnitzte Tunnel oder bringt eine Melodie zum Klingen. Fünf Kugelbahnen sind im Landkreis öffentlich zugänglich und liebevoll gestaltet: in Urbach, Schorndorf, Leutenbach, Kernen und Backnang. Wir haben sie hier zusammengestellt.

Herzogliche Kugelbahn Kernen: Spielspaß zwischen Reben und Wald

Stets ein Quell der Freude: Die Kugelbahn hoch über Stetten. Foto: Gemeinde Kernen

In Kernen-Stetten führt die Herzogliche Kugelbahn auf über 800 Metern durch Weinberge und Wald. Sie bietet 25 Spielstationen mit Liebe zum Detail – darunter ein Flaschenlabyrinth, ein Katapult und ein Weinförderband. Die Nutzung ist kostenlos, Kugeln können für 50 Cent am Automaten beim Sängerheim erworben werden. Der Start ist sonnig, später führt der Weg durch schattiges Gelände. Die Kugelbahn ist kinderwagentauglich. Parkmöglichkeiten gibt es an der Weinstraße in Kernen, von dort führt ein Weg hoch zur Bahn. Einkehr: Foodtruck am Sängerheim ab April jeden Samstag, Sonn- und Feiertag ab 11 Uhr.

Murmelbahn mit Ostheimer Tierfiguren in Urbach

Auch in Urbach können Kinder ihren Spaß haben. Foto: Gottfried Stoppel

In Urbach verläuft der Walderlebnispfad mit Murmelbahn durch naturnahes Gelände mit Ostheimer-Tierfiguren und Klangbahnen. Die Kugelbahn selbst besteht aus mehreren Stationen entlang des über zwei Kilometer langen Pfads. Kugeln sind für 50 Cent am Startpunkt und bei den Klangbahnen erhältlich. Kinder können an einem Waldspielplatz mit Grillstelle rasten. Der Weg ist weitgehend kinderwagentauglich, ein Abschnitt muss jedoch umfahren werden.

Parken: Geparkt werden kann am Wanderparkplatz Hagsteige oder beim Freibad Urbach (dort befindet sich auch ein Kugelautomat). Vom Freibad muss man an Wochenenden wegen einer Schranke allerdings knapp einen Kilometer bergauf gehen. Einkehr: Grillstellen gibt es im Wald, Pizzeria und Gasthaus im Ortskern.

Kugelbahn Backnang: am Wildgehege im Plattenwald

Die Bahn ist aus alten Robinien gebaut. Foto: Gottfried Stoppel

Die Waldkugelbahn im Backnanger Plattenwald ist ganzjährig und jederzeit zugänglich. Sie ist barrierefrei gestaltet und somit auch für Menschen mit Beeinträchtigungen sowie Kinderwagen problemlos begehbar. Eine Winterpause gibt es nicht. Die Holzkugeln zum Spielen auf der Bahn stehen kostenfrei zur Verfügung.

Mit der jüngsten Erweiterung auf insgesamt 50 Meter, die 2024 abgeschlossen wurde, bietet sie Familien und Kindern noch mehr Spielfreude. Die Kugelbahn aus nachhaltigem Robinienholz beginnt in unmittelbarer Nähe des Wildgeheges und besticht durch handgefertigte Elemente wie Tunnel und natürliche Schikanen, die sich harmonisch in die Form der verwendeten Holzstämme einfügen.

Parken: Möglichkeiten gibt es am Waldfriedhof oder am Plattenwald. Einkehr: Zur Stärkung bietet sich der Waldheim-Biergarten an (Öffnungszeiten beachten).

Kugelbahn am Herrenbachstausee: Kleine Bahnen für kleine Kugel-Fans

Die Bahnen am Herrenbachstausee eignen sich für kleinere Kinder. Foto: privat

Entlang des Rundwegs um den Herrenbachstausee – teilweise im Rems-Murr-Kreis gelegen – befinden sich mehrere Murmelbahnen aus Holz. Sie wurden vom Forstbezirk Schurwald gemeinsam mit Forstwirten und Auszubildenden gebaut.

An drei Automaten entlang des Weges können Holzkugeln für je 1 Euro erworben werden. Die Kugeln bestehen wie bei den anderen Bahnen aus Holz. Weitere Stationen entlang des Parcours – etwa ein Pirschpfad oder Rastplätze – machen den Rundweg zu einem familienfreundlichen Naturerlebnis. Die meist kurzen Bahnen eignen sich für kleinere Kinder.

Parken: Geparkt werden kann entweder in Schorndorf-Unterberken oder in Adelberg (Parkplatz Klosterpark). Einkehr: Gasthof „Herrenmühle“ in Adelberg (Öffnungszeiten beachten).

5. Leutenbach: Kugelbahn mit Quizfaktor

An der Bahn in Leutenbach gibt’s auch Quizautomaten Foto: Gemeinde Leutenbach

Im Rahmen einer 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) errichteten rund 80 junge Menschen im April 2024 den Kugelbahnpfad WiSchLeBeBi in der Höllachaue bei Leutenbach. Der rund 2,8 Kilometer lange Rundweg, der an der Rems-Murr-Halle beginnt, verbindet Naturerlebnis mit Spiel und Wissen: Neben liebevoll gestalteten Murmelbahnen gibt es Quiztafeln zur heimischen Flora und Fauna, eine Tüftel-Station, ein Weitsprung-Feld, ein Kneipp-Becken und Kletterelemente. Die Bahnen sind im Vergleich zu anderen eher kurz und verteilen sich über den Weg – die Kombination aus Bewegung, Naturbildung und kreativem Handwerk macht sie zu etwas Besonderem.

Parken: Parkplätze gibt es an der Rems-Murr-Halle in der Jahnstraße. Vom Startpunkt am Parkplatz muss man die Straße überqueren und nach Schildern mit grünen Männchen Ausschau halten, hilfreich ist der QR-Code an der ersten Kugelbahn. Die Route ist gut mit dem Kinderwagen befahrbar. Einkehr: In der Nähe befinden sich eine Pizzeria sowie die Gaststätte des TSV-Clubheims (Öffnungszeiten beachten).

Gib mir die Kugel

Runde Sache

Die Holzkugeln gibt es meist vor Ort in Automaten für 50 Cent oder 1 Euro (Kleingeld nicht vergessen) oder Kugeln selbst mitbringen. Meist sind es Kugeln mit 30 Millimeter Durchmesser.