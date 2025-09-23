Unbekannte haben in den vergangenen Wochen immer wieder die Quizautomaten am Leutenbacher Kugelbahnpfad beschädigt. Jetzt wurden die Kugeln befreit.
23.09.2025 - 17:47 Uhr
Es läuft nicht immer rund am Kugelbahnpfad in Leutenbach. Was im April 2024 als begeisternde Gemeinschaftsaktion begonnen hat, wird aktuell durch wiederholten Vandalismus überschattet: Die Quizautomaten auf dem beliebten Kugelbahnpfad in der Höllachaue in Leutenbach, die im Rahmen der 72-Stunden-Aktion der Deutschen Katholischen Jugend mit großem ehrenamtlichen Engagement errichtet wurden, wurden erneut beschädigt.