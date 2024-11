Foto: -/Leicestershire Fire And Rescue Service/PA Media/dpa

Ob sie sich nur entspannen wollte? Eine Kuh geht in England baden. Doch dann gibt es ein Problem.

dpa 16.11.2024 - 10:51 Uhr

Ketton - Ein kuh-rioses Ende hat ein Ausflug eines abenteuerlustigen Huftiers in England genommen. Die trächtige Kuh landete in einem privaten Pool - und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Das Tier habe sich für einen Wellness-Tag angemeldet, hieß es in einer ironischen Mitteilung der Feuerwehr. "Das einzige Problem war, dass es sich nicht selbst abmelden konnte."