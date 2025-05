Es war ein kurzes Gastspiel für den Koch Alexander Mayer, der erst Ende März sein Menü im Eatrenalin in Rust servierte. Er habe das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen, heißt es vom Europa Park. Auch der Küchenchef, der aus dem Hotel Atlantik im Hamburg kam, schweigt zu seinen Zukunftsplänen.

Mit dem Eatrenalin hat vor zweieinhalb Jahren ein neuartiges Konzept in Rust eröffnet: mit sogenannten „Floating Chairs“ cruisen 16 Gäste pro Slot durch verschiedene Räume. An dem Entstehungsprozess war Peter Hagen-Wiest beratend beteiligt. Wiest ist Küchenchef im Ammolite – The Lighthouse, dem zweifach besternten Restaurant im Europa Park. Nun wird er zudem die Kulinarik des multisensorischen Gastronomiekonzepts Eatrenalin verantworten.

Thomas Mack, Geschäftsführer von Eatrenalin und geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Park zeigt sich erfreut über die neue Rolle des Spitzenkochs: „Zusammen mit Peter Hagen-Wiest haben wir mit dem Ammolite einen Ort geschaffen, der weit über die Grenzen des Europa-Park hinaus für kulinarische Exzellenz steht. Seine Fähigkeit, klassische Techniken mit modernen Einflüssen zu vereinen, und sein unermüdlicher Anspruch an Qualität und Innovation machen ihn zu einem der bedeutendsten Köche Deutschlands. Wir sind sehr glücklich, dass er nun auch die kulinarische Ausrichtung von Eatrenalin verantwortet.“

Die Entwicklung der Fine-Dining-Experience Eatrenalin hat Peter Hagen-Wiest von Anfang an mitverfolgt und beratend begleitet. „Das Konzept ist gerade durch die multisensorischen Aspekte absolut innovativ und verlangt gleichzeitig Kulinarik auf höchstem Niveau. Daher freue ich mich sehr, meine gastronomische Expertise nun neben dem Ammolite auch an dieser Stelle einbringen zu können. Ein absolut spannendes Projekt!“, so Hagen-Wiest.

Sein erstes Menü im Restaurant Eatrenalin wird ab Anfang September serviert werden.