Joghurt, Zwiebeln, Speck – auf kulinarischer Spurensuche in Bruneck, der „lebenswertesten Kleinstadt Italiens“.

Anja Wasserbäch 06.09.2024 - 17:30 Uhr

„From Farm to Table“ ist so eine markante Phrase, die gerade überall, nun ja, in aller Munde ist. Es ist natürlich ein Wunschtraum, dass Gemüse direkt vom Feld ohne große Umwege auf dem Tisch landet. Und dass jede Köchin und jeder Koch weiß, wie das Vieh aufwuchs und was es gefüttert bekam.