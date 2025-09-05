„Saturday Night Fever“ begeistert immer noch das Publikum. Das „Kult-Musical“ ist bis Sonntag in der Stuttgarter Liederhalle zu sehen.
05.09.2025 - 11:06 Uhr
Da hat Stuttgart bei einer Musical-Premiere endlich mal nicht das Nachsehen – und dann das: Durch einen internen Kommunikationsfehler hat sich die Anlieferung der Technik um drei Stunden verzögert. Somit beginnt die Tour der Slowslot-Produktion von „Saturday Night Fever“ durch neun Städte nicht wie geplant um 18.30 Uhr, aber immerhin nach einem Getränk aufs Haus gerade noch rechtzeitig zur besten Primetime.