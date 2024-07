Nach fast 30 Jahren: Bushido beendet seine Karriere mit Abschiedskonzerten. Die letzte Tour soll 2026 stattfinden. Auch in Stuttgart will er noch einmal auftreten.

Der Rapper Bushido hat erneut eine Abschiedstournee angekündigt. „Es wird nicht nur die letzte Tour, es wird mein offizielles Karriereende“, sagte der 45-Jährige in einer Story auf seinem Instagram-Account. „Danach gibt es keine Musik mehr, keine Auftritte, wahrscheinlich auch keine Interviews. Ich ziehe mich zurück“, erläuterte er und warb für seine Tour, die im Januar 2026 in Berlin starten soll.

Konzert in der Schleyerhalle

Im Rahmen der „Alles wird gut“-Tour wird Bushido dann auch in Stuttgart auftreten. Am 17. Januar ist ein Konzert in der Schleyerhalle geplant. Eintrittskarten sind ab dem 18. Juli im Presale bei Eventim, ab dem 22. Juli unter musiccircus.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

„28 Jahre Karriere - und ich glaube, jetzt ist es auch an der Zeit, einfach mal Auf Wiedersehen zu sagen, und deswegen wirklich diesmal ganz offiziell, vorher hatten wir nur so mit dem Gedanken gespielt, jetzt 2026 im Januar die letzte Tour, das große Karriereende“, führt Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt, aus.

Bushido lebt mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi und den gemeinsamen Kindern in Dubai. Im März 2024 hatte er nach einer längeren Konzertpause seine „König für immer!“-Tour in Berlin gestartet. Zuvor hatte Bushido geschrieben, dies werde seine letzte Tour. Im Mai kam sein jüngstes Album „König für immer“ heraus.

„Noch gewaltiger, noch krasser“

Gemeinsam mit seinem Tourveranstalter, Concertbüro Zahlmann will der Rappe mit der Abschiedstour selbst ein Denkmal setzen: „Das bin ich meiner treuen Fangemeinschaft schuldig und natürlich auch all den neu hinzugewonnenen Fans. Die Abschieds-Tour 2026 wird noch kraftvoller, noch gewaltiger, noch krasser.“, behauptet Bushido. Es wird auch bei der Tour 2026 wieder eine Titel-Wunschliste geben, in die Fans ihre Lieblingssongs eintragen können.