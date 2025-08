Heile, heile Mäuschen: Die Figur der Namensgeberin der „Sendung mit der Maus“ wird repariert. Unbekannte hatten das beliebte Fotomotiv zuvor angezündet.

red/KNA 01.08.2025 - 13:11 Uhr

Nach einem Brandschaden hat sich die beliebte Titelfigur der „Sendung mit der Maus“ aus Köln in die Reparatur-Kur verabschiedet. „Wir sind froh, dass es der Maus jetzt bald wieder besser geht“, sagte der Leiter des WDR-Kinderprogramms, Matthias Körnich, am Freitag. Unbekannte hatten die 1,70 Meter hohe Figur in der Kölner Innenstadt am Wochenende angezündet. Dabei war die Maus an Kopf und rechter Seite beschädigt worden.