Von Bully begeistert: Der langjährige Fußballtrainer Jürgen Klopp kommt beim Deutschen Fußball-Kulturpreis ins Plaudern - und hinterlässt dem Publikum einen Kinotipp.

dpa 25.10.2025 - 01:15 Uhr

Nürnberg - Jürgen Klopp ist großer Fan des Bully-Kinohits "Das Kanu des Manitu". Das verriet der langjährige Fußball-Erfolgstrainer bei der Gala zum Deutschen Fußball-Kulturpreis in Nürnberg. Von der Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein auf seine letzten Kinogänge angesprochen geriet der 58-Jährige beim Nachfolger von "Der Schuh des Manitu" ins Schwärmen. "Überragend, haben die es noch mal hingekriegt", sagte Klopp über das Team um Regisseur Michael Bully Herbig - und ergänzte nach seiner Filmempfehlung grinsend: "Ich muss noch mal rein, ich hab' die ersten 25 Minuten durchgelacht, ich weiß gar nicht, was die gesagt haben."