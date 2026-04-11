Unter falschem Namen veröffentlichen die Rolling Stones beinahe heimlich einen neuen Song. Die Single, die ganz klassisch im Plattenladen steht, ist ein Vorgeschmack auf ihr kommendes Album.

London - Die legendäre britische Band The Rolling Stones hat unter einem früheren Pseudonym auf ungewöhnlichem Weg einen neuen Song veröffentlicht. Die bisher unbetitelte Single von Mick Jagger (82), Keith Richards (82) und Ronnie Wood (78) erschien unter dem Bandnamen The Cockroaches und war zunächst nicht auf Streamingplattformen, sondern ausschließlich auf Vinyl erhältlich.

Ein neues Album der Rockikonen soll nach dpa-Informationen am 10. Juli rauskommen.

Neue Single nur auf Vinyl

Die Single wurde am Samstag in limitierter Auflage in ausgewählten Plattenläden weltweit verkauft. In Deutschland lag der Preis bei 10,07 Euro – eine Anspielung auf das Veröffentlichungsdatum des Albums.

Es handelt sich um eine sogenannte White-Label-Pressung. Die Schallplatte steckt in einer unbedruckten weißen Hülle, das Label trägt lediglich den Namen The Cockroaches.

Nähere Informationen, wer sich hinter dem Bandnamen verbirgt, wurden nicht genannt. Dass es sich um die Stones handelt, gilt dennoch als gesichert. Unter der Woche waren in London geheimnisvolle Plakate mit der Aufschrift "The Cockroaches" aufgetaucht. Unter diesem Namen gaben Mick Jagger und Co. in der Vergangenheit Geheimkonzerte.

Ein QR-Code auf den Plakaten führte auf eine Website von Universal Music, der Plattenfirma der Rolling Stones. Wer sich dort für eine WhatsApp-Gruppe registrierte, erhielt einen kurzen Clip: Zu sehen war eine rotierende Schallplatte, zu hören der Auftakt eines Blues-Rock-Stücks im markanten Stones-Sound. Die Website listete außerdem GPS-Koordinaten von Musikgeschäften, in denen die Single verkauft wurde.

Kehren die Stones auf die Bühne zurück?

Die neuen Songs sollen Berichten zufolge während der Aufnahmen zum bislang letzten Album "Hackney Diamonds" (2023) entstanden sein. Die britische Kultband, die seit über 60 Jahren aktiv ist, hatte damals mit Starproduzent Andrew Watt (Paul McCartney, David Gilmour) mehr als 20 Titel aufgenommen, von denen nur zwölf auf dem Album landeten.

Offen ist, ob die Rolling Stones auf die Konzertbühne zurückkehren. Die bislang letzte Tournee fand 2024 in Nordamerika statt. Pläne für eine mehrmonatige Europa-Tour im vergangenen Jahr wurden Berichten zufolge verworfen, weil sich Gitarrist Richards dagegen aussprach. Insider halten eine Konzertreihe in wenigen Städten für wahrscheinlicher als eine Welttournee.