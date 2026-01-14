Im März kehrt Hape Kerkeling nach mehr als 16 Jahren als schmieriger Lokalreporter Horst Schlämmer zurück auf die Leinwand. Wie fühlt es sich für ihn an?
Berlin - Hape Kerkeling (61) hat seine Rückkehr zur Kultfigur des schmierigen Lokaljournalisten Horst Schlämmer als Befreiung bezeichnet. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung sagte der Komiker auf die Frage, was ihm mehr Spaß mache, Schlämmer zu spielen oder ihm zu widersprechen: "Beides ist eine Form von Therapie! Ihn zu spielen ist wie eine Befreiung – man darf alles sagen, was man normalerweise nur denkt, während man gleichzeitig nach altem Kaffee und Kölnisch Wasser riecht."